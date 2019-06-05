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Протесты и бэби Трамп: как Лондон встретил президента США - видео

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© Ruptly .

Накануне государственного визита Трампа в Великобританию жители Лондона и других британских городов вышли на многотысячные акции протеста. О подробностях расскажет Sputnik Узбекистан.

В среду, 5 июня, президент США завершил свой государственный визит в Великобританию. Ранее в Лондоне прошли многотысячные акции протеста в связи с приездом Дональда Трампа.

Рано утром 4 июня люди собрались на Трафальгарской площади, откуда направились через Уайтхолл к площади Парламента. Протестующие скандировали лозунги против политики Трампа по мигрантам и на Ближнем Востоке. 

Акции протестов в Японии в связи с приездом Трампа
© Ruptly .
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По словам участников митинга и стоящих в оцеплении полицейских, на "Карнавал сопротивления" вышли десятки тысяч человек. Королеве Елизавете II даже пришлось изменить традиционную программу.

Протестующие запустили гигантский надувной шар "малыш Трамп", а также фигуру президента, сидящего на золотом унитазе. Кстати, "малыш" раньше уже поднимался в воздух – во время рабочего визита президента США в Великобританию в прошлом году.

При этом, сам Трамп не видел никаких массовых протестов. По его словам, в ходе визита его встречали толпы сторонников. Об этом президент написал в своем Twitter.

"Я все время слышал о том, что в Великобритании против меня будут проводиться масштабные митинги, но все было совсем наоборот. Толпы людей, которых не любят показывать продажные СМИ, собрались в поддержку США и меня лично. В отличие от неудачников-протестующих, их было много. И они были полны энтузиазма", – написал Трамп.

Помимо акций протеста, государственный визит запомнился многочисленными конфузами. Так, в день своего приезда американский лидер в Twitter назвал лондонского мэра "отмороженным неудачником, который ужасно выполняет свою работу". А на торжественном приеме в Букингемском дворце Трамп еле сдерживался, чтобы не заснуть во время речи королевы (в какой-то момент он все же задремал). 




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