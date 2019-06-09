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Пляски и молодецкая удаль: как в Ташкенте отметили Сабантуй

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В центральном парке узбекской столицы в этот летний день было особенно жарко от зажигательных танцев и многочисленных конкурсов. Занятие по душе смогли найти все гости - от мала до велика.

Праздник Сабантуй состоялся Central Park. Организатором выступил Татарский общественный культурно-просветительный центр Ташкента.

Помимо традиционных угощений и выставки изделий народных мастеров публику ожидали бесчисленные заводные национальные танцы и традиционные уличные забавы: от перетягивания каната и бега с коромыслом, до борьбы на бревне или куреша (аналога узбекского кураша). Ну и конечно, куда же без песен и танцев. Ноги сами просили в пляс и у детей, и даже у совсем пожилых.

Как проходил праздник, смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан.  

 

Теги:
Ташкент, праздник, Татарстан, Узбекистан



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