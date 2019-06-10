В Турции античный город исчезнет с лица Земли из-за запуска ГЭС

Город Хасанкейф, который насчитывает почти 10-тысячелетнюю историю, полностью окажется под водой.

Хасанкейф на реке Тигр основали еще римляне. Но сейчас его приговорили к исчезновению - на месте города появится водохранилище.

Здесь сохранились не только множество старинных мечетей, но и минарет, построенный в XV веке, а также руины нескольких церквей византийского периода. Сегодня главной гордостью Хасанкейфа остается подземный комплекс, состоящий из более чем 4 тысzxпещер. Ученые относят многие из них к шумерскому, ассирийскому и вавилонскому периодам.

ГЭС "Илису" запускают 10 июня. В последний раз насладиться красотой города можно в нашем видео.