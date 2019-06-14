Велосипедный спецназ: президент Туркменистана поразил всех - видео

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Недавно президент Туркменистана зачитал рэп про коня, а теперь он стреляет по мишеням с велосипеда, сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

В этом видео прекрасно все: кадры, монтаж, история, идея, а главное сам Гурбангулы Бердымухамедов. Лидер Туркменистана всегда умел привлечь внимание к себе.

К примеру, недавно Бердымухамедов представил на суд публики рэп про коня по кличке Ровач, который родился в первый день 2019 года. Глава государства прочитал трэк в ходе праздничных скачек, организованных в честь Национального праздника туркменского коня. Автором музыки является внук государственного деятеля - Керимгулы. Он же аккомпанировал и подпевал деду.В композиции есть слова о том, что этот жеребенок - провозвестник благополучия для Туркменистана и источник вдохновения.