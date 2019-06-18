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Видео со встречи Меркель и Зеленского шокировало сеть

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© Sputnik / Алексей Витвицкий

Пользователи в сети обсуждают состояние здоровья Канцлера Германии Ангелы Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позже стало известно, что ей стало не по себе от обезвоживания.

На кадрах видно, как лидеры Германии и Украины стоят на красной дорожке, где Ангелу Меркель бросает в дрожь, она несколько раз меняет положение рук.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
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При исполнении государственных гимнов Меркель бросало в дрожь. Как позже стало известно, что ей стало не по себе от обезвоживания. В Берлине сегодня стояло палящее солнце и было более 30 градусов тепла. Меркель добавила, что выпила бутылок воды и сейчас ей гораздо лучше.

Это первая официальная встреча Зеленского с канцлером Германии. Они обсудили прекращение конфликта в Донбассе и новые перспективы экономического сотрудничества.

Подробнее смотрите в видео.

Теги:
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