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Вышинский: мое дело – позор Украины

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Уже 13 месяцев Кирилл Вышинский находится в заключении и уже для всех очевидно, что данное дело является сугубо политическим.

В Подольском суде Киева состоялось очередное заседание суда по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Журналиста безосновательно обвиняют в госизмене, но своей вины по обвинительному акту он не признает. 

"Четыре года никого не волновало, что мы якобы систематически разрушали украинское государство. Мотив моего задержания, цель была абсолютно политическая", — заявил он.

Заседание суда по делу журналиста К. Вышинского
© Sputnik / Стрингер
Вышинский: новые власти Украины должны осознать, мое дело – позор для страны
Он считает, что Киеву выгодно было держать его под стражей, чтобы "шантажировать возможным обменом".

Акция в поддержку журналиста Кирилла Вышинского

Журналист находится под стражей с мая 2018 года по обвинению в госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы. В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.

Подробности в нашем видео.

Теги:
СМИ, СМИ, журналистика, журналисты, Журналист, свобода, Свобода слова, свобода слова, Кирилл Вышинский



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