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Владимир Путин отвечает на вопросы россиян - прямой эфир

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Президент России Владимир в 17-й раз отвечает на вопросы граждан в прямом эфире.

Прием обращений к главе государства стартовал за 10 дней до начала самой "Прямой линии". Сообщения можно направлять через SMS, MMS, по телефону, а также с помощью мессенджеров и социальных сетей. Все самые интересные вопросы и комментарии в текстовой трансляции Sputnik Узбекистан.

В прошлом году "Прямая линия" впервые проходила в новом формате - с телемостами с регионами, некоторые губернаторы отчитывались о проблемах в прямом эфире, как и министры.

Прием вопросов начался в 8:00 9 июня и продлится до окончания программы. По информации ВЦИОМ на 19 июня в Центр поступило 1,05 миллиона вопросов, 616,5 тысяч по телефону и 291,3 тысячи по SMS.

Теги:
президент РФ, президент, Президент, прямая линия, Владимир Путин, Владимир Путин, путин



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