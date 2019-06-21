Беспорядки в Тбилиси: камни, крики полицейские - видео

Акцию оппозиции в Тбилиси спровоцировал скандал вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова - в качестве президента ГА Межпарламентской ассамблеи православия.
Оппозиционеры заявили, что власти Грузии продали родину.
Власти, со своей стороны, заявили о "протокольной ошибке" организаторов мероприятия в Тбилиси.
Полиция разогнала почти всех участников акции протеста в центре Тбилиси, многих задержали из-за произошедших минувшей ночью беспорядков.
К этому времени, по утверждению СМИ, задержаны около ста человек.
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