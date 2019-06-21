Беспорядки в Тбилиси: камни, крики полицейские - видео

Полиция разогнала почти всех участников акции протеста в центре Тбилиси, пока в нее летели камни - смотрите видео!

Акцию оппозиции в Тбилиси спровоцировал скандал вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова - в качестве президента ГА Межпарламентской ассамблеи православия.

Оппозиционеры заявили, что власти Грузии продали родину.

Власти, со своей стороны, заявили о "протокольной ошибке" организаторов мероприятия в Тбилиси.

Полиция разогнала почти всех участников акции протеста в центре Тбилиси, многих задержали из-за произошедших минувшей ночью беспорядков.

К этому времени, по утверждению СМИ, задержаны около ста человек.

Смотрите видео, как все происходило!