Фестиваль El Colacho: зачем испанцы прыгают через младенцев – видео

На севере Испании ежегодно отмечается фестиваль El Colacho, один из самых странных в мире.

Горожане устанавливают на улице импровизированные кроватки, на которые укладывают малышей в возрасте до года. Затем на "сцену" выходят мужчины, одетые в ужасающие наряды. Один за другим они с разбегу перепрыгивают через ряды беззащитных младенцев.

После этого детей осыпают лепестками цветов и торжественно несут к месту финального пира на площади у главного храма города.

Обычай основан на древних ритуалах защиты от сглаза и порчи, практикуется с начала XVII века. Испанцы верят, что благодаря этому обряду их чада получают особое благословение, усиливающее церковный ритуал крещения.

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