23:09 24 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.57
  • EUR9566.00
  • USD8535.74
Поиск
Видео

Фестиваль El Colacho: зачем испанцы прыгают через младенцев – видео

Получить короткую ссылку
67 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Ruptly

На севере Испании ежегодно отмечается фестиваль El Colacho, один из самых странных в мире.

Горожане устанавливают на улице импровизированные кроватки, на которые укладывают малышей в возрасте до года. Затем на "сцену" выходят мужчины, одетые в ужасающие наряды. Один за другим они с разбегу перепрыгивают через ряды беззащитных младенцев.

После этого детей осыпают лепестками цветов и торжественно несут к месту финального пира на площади у главного храма города.

Обычай основан на древних ритуалах защиты от сглаза и порчи, практикуется с начала XVII века. Испанцы верят, что благодаря этому обряду их чада получают особое благословение, усиливающее церковный ритуал крещения.

Смотрите видео!

Теги:
ритуал, младенец, ребенок, Испания



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Необыкновенная феерия: как прошли Алые паруса 2019 – фото
El Colacho: как прошел фестиваль прыжков через младенцев в Испании – видео
Фестиваль El Colacho: зачем испанцы прыгают через младенцев – видео
Новые имена аэропортов в России
Какие имена присвоили аэропортам России

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054