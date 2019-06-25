Как Грузия "подарила" иностранных туристов своим соседям - видео

Туризм - один из ключевых источников пополнения бюджета страны. Речь идет о миллионах долларов, которые не получат бизнесмены и государство.

Российские туристы массово отказываются от поездки в Грузию. Причина давно ясна. На фоне протестов в Тбилиси и усилившихся антироссийских настроений, многие просто бояться за собственную безопасность. Протесты длятся уже больше 5 дней.

К сожалению, это не могло не отразится на экономике Грузии, так как туризм - один из ключевых источников пополнения бюджета страны. Речь идет о миллионах долларов, которые не получат бизнесмены и государство.

Еще не известно, захотят ли другие иностранные туристы поехать в Грузию, где протесты и митинги все еще продолжаются.

По мнению многих экспертов, туристы охотнее выберут в качестве места отдыха "соседей" Грузии.

С 8 июля вступает в силу указ президента Владимира Путина, запрещающий российским авиаперевозчикам полеты в Грузию. Документ принят на фоне напряженной русофобской ситуации в кавказской республике. Уже сейчас многие туристы отказываются от поездки в страну. Как дорого Грузии обойдется эта протестная волна, смотрите в нашем видео.