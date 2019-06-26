Не благодаря, а вопреки: Россия возвращается в ПАСЕ - видео

Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила российскую делегацию принять участие в июньской сессии.

Несмотря на протесты со стороны Украины, Грузии, Великобритании и стран Балтии, европейцы приняли соответствующую резолюцию.

Александр Башкин напомнил, что главное условие участия Москвы в работе ПАСЕ — безусловное соблюдение всех полномочий делегации РФ. Башкин также отметил: если полномочия российских представителей будут полностью восстановлены, Москва переведет все не уплаченные ранее взносы в Совет Европы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что дебаты по резолюции длились "много часов". По его словам, ортодоксальная часть ПАСЕ делала все, чтобы блокировать принятие резолюции.

По словам руководителя делегации, вице-спикера Госдумы Петра Толстого, члены ПАСЕ весь понедельник "были заложниками делегатов из Украины и Великобритании", которые внесли на рассмотрение более 200 поправок — чтобы затянуть принятие резолюции. В публикации на своей странице в Facebook Толстой отметил, что докладчица Петра де Суттер проявила нечеловеческое терпение, объясняя свою позицию "по каждой из многочисленных, но абсолютно бессмысленных поправок украинской делегации".

Подробности в нашем видео.