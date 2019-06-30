Ужасная находка: в США нашли завернутого в пластиковый пакет младенца

Местные жители услышали плач, подумав, что это кричит животное, и вызвали полицию.
Сейчас жизни и здоровью малышки ничего не угрожает. Полиция разыскивает ее родителей.
Новорожденную девочку оставили умирать, но она выжила.
Местные жители услышали плач, подумав, что это кричит животное, и вызвали полицию.
Сейчас жизни и здоровью малышки ничего не угрожает. Полиция разыскивает ее родителей.
Полиция в Нидерландах решила оригинально бороться с подпольными лабораториями, которые производят "экстази".
По словам российского лидера, на встрече с Трампом на саммите G20 в Осаке удалось обсудить все вопросы, представляющие взаимный интерес.
Сибирские ветеринары и инженеры создали на 3D-принтере протезы кошачьих лап.
В итальянской Генуе взорвали опоры автомобильного моста Моранди, который обрушился в августе 2018 года.