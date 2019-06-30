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Ужасная находка: в США нашли завернутого в пластиковый пакет младенца

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Forsyth County Sheriff's Office

Новорожденную девочку оставили умирать, но она выжила.

Местные жители услышали плач, подумав, что это кричит животное, и вызвали полицию.

Сейчас жизни и здоровью малышки ничего не угрожает. Полиция разыскивает ее родителей.




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