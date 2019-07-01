Жара и скорость: Гран При по картингу в Ташкенте — захватывающее видео

На первом международный турнир по картингу собрал в узбекской столице более 50 пилотов из несколько стран. Призовой фонд соревнований составил 10 тысяч долларов.

Столица Узбекистана впервые приняла у себя международное соревнование по картингу "GRAND PRIX TASHKENT - 2019". Турнир собрал полсотни пилотов из стран ближнего и дальнего зарубежья, которые соревновались в трех гоночных классах современного спортивного картинга (Mini, KFJunior/ KF, KZ/Super Kart).

Протяженность трассы примерно один километр, а дистанция для различных дисциплин варьировалась от 10 до 28 км. Так, соревнования в топовом классе состоялись из двух заездов по 10 и 28 кругов соответственно, "бескоробочный" класс выявил победителя после одного заезда на 28 кругов, а гонщики в классе "Мини" ограничились десятью кругами.

Призовой фонд соревнований составил 10 тысяч долларов.

В категории "Мини" (дети на дистанции 10 кругов) Победу праздновал житель Ташкента Богдан Устинов. Второе место у наманганца Ясмина Эгамбердиева, а замкнул тройку призеров Иззатулло Абдукадыров из Шахрихана.

В профессиональном классе KZ/Super kart главный приз также достался ташкентцу -Джамолу Мирхасидову, а второе и третье место заняли представители Казахстана Сергей Остапчук и Константин Босиков.

Помимо соперничества с соперниками гонщикам пришлось бороться с жарой, которая установилась в столице Узбекистана. Раскаленный асфальт и бетон, непривычная и довольно сложная трасса стали настоящим испытанием для участников. Зрители, которые наблюдали за гонками, получили огромную порцию адреналина, находясь у самой кромки трассы, где на огромной скорости проносились участники.

Захватывающие кадры соревнований и эффектные трюки заключительного мотошоу смотрите в видеосюжете корреспондента Sputnik Узбекистан.