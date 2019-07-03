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"Пощёчина украинскому правосудию": реакция Вышинского на перенос заседания

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Тема:
Судьба журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве (45)
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© Ruptly .

Журналист Кирилл Вышинский по-прежнему остается под стражей - на заседании 3 июля обвинение попросило отложить оглашение приговора до 15 июля, сославшись на то, что не успела ознакомиться с материалами дела.

Сам Вышинский, комментируя эту ситуацию, заявил, что у прокуратуры нет цели вынести объективное решение - главная задача, чтобы он оставался в тюрьме.

"Это просто пощёчина украинскому правосудию. Эти юные люди вынуждены тут краснеть, бледнеть, что-то бормочут, расписываясь в собственно некомпетентности. Мы просто не можем им сказать "нет",  потому что этого не предусмотрено регламентом", — заключил журналист.

Судебный молоток, архивное фото
© Sputnik / Андрей Старостин
Суд в Киеве перенес рассмотрение дела Вышинского до 15 июля
Защита подала прошение о смягчении меры пресечения Кириллу Вышинскому, например, перевода его под домашний арест. За руководителя "РИА Новости Украина" вступилась и главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она на украинском языке обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой оказать содействие в освобождении журналиста.

Кирилл Вышинский был арестован в мае прошлого года по обвинению в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Согласно украинскому законодательству, по этим статьям ему может грозить до 15 лет тюрьмы. 

Тема:
Судьба журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве (45)
Теги:
суд, Кирилл Вышинский, Украина



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