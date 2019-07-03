"Пощёчина украинскому правосудию": реакция Вышинского на перенос заседания

Сам Вышинский, комментируя эту ситуацию, заявил, что у прокуратуры нет цели вынести объективное решение - главная задача, чтобы он оставался в тюрьме.
"Это просто пощёчина украинскому правосудию. Эти юные люди вынуждены тут краснеть, бледнеть, что-то бормочут, расписываясь в собственно некомпетентности. Мы просто не можем им сказать "нет", потому что этого не предусмотрено регламентом", — заключил журналист.
Кирилл Вышинский был арестован в мае прошлого года по обвинению в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Согласно украинскому законодательству, по этим статьям ему может грозить до 15 лет тюрьмы.