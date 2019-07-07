Докукарекался: во Франции петуха судят за слишком ранние крики – видео

Во Франции проходит процесс по делу домашнего петуха, который слишком рано будит соседей своим криком.

События разворачиваются в департаменте Приморская Шаранта. В суд на петуха по имени Морис и его хозяйку Корин Фессо подали их соседи — пожилая чета Бирон, которой мешает кукареканье.

Адвокат пары требует компенсацию в тысячу евро, деньги планируется перевести на помощь семьям погибших моряков.

Разбирательство из-за Мориса идет уже не первый год. Еще весной 2017-го пенсионеры заявили, что шуму пора положить конец.

За процессом напряженно следят владельцы местных птицеферм, опасаясь создания неблагоприятного для них прецедента.

Кстати, петух — национальный символ Франции, а Морис теперь — самый известный из них.