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Докукарекался: во Франции петуха судят за слишком ранние крики – видео

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© Ruptly

Во Франции проходит процесс по делу домашнего петуха, который слишком рано будит соседей своим криком.

События разворачиваются в департаменте Приморская Шаранта. В суд на петуха по имени Морис и его хозяйку Корин Фессо подали их соседи — пожилая чета Бирон, которой мешает кукареканье.

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Разбирательство из-за Мориса идет уже не первый год. Еще весной 2017-го пенсионеры заявили, что шуму пора положить конец. 

За процессом напряженно следят владельцы местных птицеферм, опасаясь создания неблагоприятного для них прецедента.

Кстати, петух — национальный символ Франции, а Морис теперь — самый известный из них.

Теги:
Франция, суд, петух, Животные



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