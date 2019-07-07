Собачье счастье: как доберман на дачу собирался – смешное видео с озвучкой

Тысячи интернет-пользователей просто обожают видео, главный герой которого — доберман, только что "узнавший", что хозяин берет его с собой на дачу.

Пес радостно скачет по квартире, то и дело поскальзывается, параллельно задает хозяину вопросы про гостей, смешно перебирая имена, собирается сбегать в магазин, но вспоминает, что он всего лишь пес и ему не продадут, спрашивает у хозяина, какие игрушки можно взять с собой.

И ведь этого добермана вполне можно понять! Вспомните себя в детстве или представьте, что вдруг получили пару отгулов и можете себе позволить поваляться в гамаке на даче, ни о чем не заботясь. Вряд ли вы собирали бы вещи медленнее, чем этот милый пес, ведь так?

Смотрите забавное видео!