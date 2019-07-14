19:50 14 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.52
  • EUR9628.35
  • USD8578.36
Поиск
Видео

Абдухакимов рассказал, что будет находиться в павильоне "Узбекистан" на ВДНХ

Получить короткую ссылку
15920
Новости
Все новости
Все новости
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Павильон могут передать Узбекистану в октябре 2019 года. В настоящее время подходят к концу реставрационные работы во внутренних помещениях.

"Павильон "Узбекистан" на ВДНХ - историческое место, где мы в одной из столиц мира показывали свое лицо. Естественно, там будут представлены не только достижения народного хозяйства, но и потенциал страны в культуре, туризме, искусстве - все, что привлекает в Узбекистане москвичей и гостей российской столицы", - сказал вице-премьер Узбекистана Азиз Абдухакимов во время встречи с журналистами.

Павильон Узбекской ССР
© Sputnik / Валерий Шустов
Возвращение к истокам: какие секреты таит в себе павильон "Узбекистан" на ВДНХ

Подробности смотрите на Sputnik Узбекистан.

Павильон Узбекистана на ВДНХ был открыт в 1939 году. Изначально он был деревянным. После Великой Отечественной войны он пришел в негодное состояние и был демонтирован. Каменный павильон Узбекистана был открыт в 1954 году. В середине 60-х годов павильон был переименован в «Советскую культуру». В 2019 году, на встрече глав правительств России и Узбекистана в Ургенче было принято решение передать павильон Республике Узбекистан. Позже это решение было закреплено в договоре между мэрией Москвы и хокимиятом Ташкента.

По теме

Официально: об открытии павильона "Узбекистан" на ВДНХ говорить пока рано
Абдулла Арипов оценил реставрацию павильона "Узбекистан" на ВДНХ
Теги:
ВДНХ, Азиз Абдухакимов, Ташкент, Москва, Россия, Узбекистан



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Снимок Island of Love фотографа Jeremiasz Gądek, занявший первое место в категории Nature конкурса Drone Awards 2019
Остров любви и бесконечность: яркие снимки победителей Drone Awards 2019
Вице-премьер Азиз Абдухакимов рассказал о павильоне Узбекистан на ВДНХ
Абдухакимов рассказал, что будет находиться в павильоне "Узбекистан" на ВДНХ
Туризм в Узбекистане
Грандиозные планы: чем Узбекистан удивит туристов к 2025 году

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054