Абдухакимов рассказал, что будет находиться в павильоне "Узбекистан" на ВДНХ

"Павильон "Узбекистан" на ВДНХ - историческое место, где мы в одной из столиц мира показывали свое лицо. Естественно, там будут представлены не только достижения народного хозяйства, но и потенциал страны в культуре, туризме, искусстве - все, что привлекает в Узбекистане москвичей и гостей российской столицы", - сказал вице-премьер Узбекистана Азиз Абдухакимов во время встречи с журналистами.

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Павильон Узбекистана на ВДНХ был открыт в 1939 году. Изначально он был деревянным. После Великой Отечественной войны он пришел в негодное состояние и был демонтирован. Каменный павильон Узбекистана был открыт в 1954 году. В середине 60-х годов павильон был переименован в «Советскую культуру». В 2019 году, на встрече глав правительств России и Узбекистана в Ургенче было принято решение передать павильон Республике Узбекистан. Позже это решение было закреплено в договоре между мэрией Москвы и хокимиятом Ташкента.