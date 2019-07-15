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Вице-премьер Узбекистана рассказал о щедрости российских туристов

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Sputnik / Рамиз Бахтияров

Заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов заявил, что республика готовится к росту турпотока из России.

"Рынок РФ является для нас одним из приоритетных. По статистике, российские туристы самые щедрые: они во время каждой поездки за рубеж оставляют в стране в среднем 1600-1800 долларов США. Это один из самых высоких показателей в мире", - утверждает вице-премьер.

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Он отметил, что в Узбекистане разработана дорожная карта по привлечению туристического потока из РФ. Документ включает в себя торгово-экономическое сотрудничество регионов.

"Наши хокимы ездят в российские регионы и напрямую общаются с руководством, бизнесом, туркомпаниями", - уточнил Абдухакимов.

Кроме того, республика в области туризма целенаправленно работает с силовыми структурами РФ, так как российским военным разрешено посещать Узбекистан.

Подробности - в видео Sputnik Узбекистан.

Теги:
Туризм, Узбекистан, Россия



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