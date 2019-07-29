Почетный гость: в Суринаме Лаврова одели в национальный наряд - видео

В республике на севере Южной Америки министра тепло встретили и проводили на переговоры народными танцами.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетил с официальным визитом Республику Суринам. Его радушно встретили, одев в национальный наряд и проводив на переговоры народными танцами.

Суринам - небольшое государство на северо-востоке Южной Америки, бывшая колония Нидерландов. Лавров находился в столице Суринама Парамарибо с первым в истории двусторонних отношений официальным визитом.

Российские интересы в Суринаме представляет Посольство России в Бразилии, а Резиденция посла Суринама в России находится в Гааге, Нидерланды.