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Как Лукашенко отреагировал на трогательный подарок Мирзиёева – видео

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Первый официальный визит Шавката Мирзиёева в Беларусь (6)
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Пресс-служба президента Беларуси

Президенты Узбекистана и Беларуси Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко встретились в неформальной обстановке в резиденции "Заславль" и обменялись презентами.

Узбекский лидер подарил белорусскому коллеге скульптуру хоккеиста. На спине — надпись "A. Lukashenko" и цифра "01". Причем скульптура — с секретом: в передней части корпуса открывается дверца, а внутри — герб и флаг Беларуси. С внутренней части — фотография Николая Лукашенко, младшего сына белорусского лидера.

Активный диалог: Мирзиеев встретился с Лукашенко в Пекине
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Названы темы переговоров Мирзиёева и Лукашенко
Лукашенко преподнес Мирзиёеву вышиванку и тканое панно. Узбекский лидер также получил подарок и от Николая — статуэтку зубра, который является одним из символов Беларуси.

Примечательно, что неформальная беседа двух лидеров проходила в резной беседке на берегу Минского моря, которую Мирзиёев подарил Лукашенко в прошлом году.

Официальные переговоры президентов состоятся во Дворце Независимости 1 августа. Ожидается, что главы государств обсудят реализацию совместных проектов в различных сферах, а также углубление сотрудничества между странами.

Тема:
Первый официальный визит Шавката Мирзиёева в Беларусь (6)
Теги:
Видео, хоккей, подарок, Беларусь, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Александр Лукашенко



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