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Из поколения в поколение: секреты легендарного сюзане - видео

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© Sputnik .

Украшение, оберег и символ счастливой семейной жизни. Что таят в себе загадочные узоры сюзане, разбирался Sputnik Узбекистан.

Корреспондент Sputnik Узбекистан заглянул в мастерскую Хакима Таджибаева для того, чтобы разузнать все секреты создания сюзане.
Издревле вышитые вручную настенные ковры присутствовали в каждом узбекском доме. Ими украшали стены, они служили оберегами. Самые крупные сюзане, а они достигали 2-3 метров в длину и 2 метров в ширину, создавались обычно к большим фамильным событиям. Например, приданое невесты невозможно было представить без красочных ковров. Считалось, что именно они служат началом счастливой семейной жизни, и потому особое внимание уделялось орнаменту вышитых изделий. 

Подробнее смотрите в видео.

Теги:
культурное наследие, Узбекская культура, Культура, ремесленники, видеоролик, Видео, ткань, узбекские мастера, мастер-класс, мастерская



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