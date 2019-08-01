Из поколения в поколение: секреты легендарного сюзане - видео

Корреспондент Sputnik Узбекистан заглянул в мастерскую Хакима Таджибаева для того, чтобы разузнать все секреты создания сюзане.

Издревле вышитые вручную настенные ковры присутствовали в каждом узбекском доме. Ими украшали стены, они служили оберегами. Самые крупные сюзане, а они достигали 2-3 метров в длину и 2 метров в ширину, создавались обычно к большим фамильным событиям. Например, приданое невесты невозможно было представить без красочных ковров. Считалось, что именно они служат началом счастливой семейной жизни, и потому особое внимание уделялось орнаменту вышитых изделий.

Подробнее смотрите в видео.