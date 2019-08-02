Музыка под землей: концерт в столичном метро - видео

Рядовые пассажиры были удивлены появлению оркестра в метрополитене. Почти каждый останавливался послушать классические произведения, многие снимали происходящее на мобильные телефоны.

Ташкентский метрополитен и Государственная филармония Узбекистана организовали уникальный концерт классической музыки в столичном метро. С концертом выступил камерный оркестр "Юные дарования".

Событие приурочено ко Дню железнодорожника, который отмечается 4 августа. Концерт прошел на пересечении станций "Алишер Навои" и "Пахтакор".

Рядовые пассажиры были удивлены появлению оркестра в метрополитене. Почти каждый останавливался послушать классические произведения, многие снимали происходящее на мобильные телефоны. Помимо классических произведений, в программе прозвучала музыка из репертуара Майкла Джексона и саундтрек из фильма "Пираты карибского моря", а также многие другие популярные композиции.

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