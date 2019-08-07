00:04 08 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB133.85
  • EUR9668.50
  • USD8704.87
Поиск
Срочно:
Видео

Первые секунды штурма дома экс-главы Кыргызстана Атамбаева попали на видео

Получить короткую ссылку
11210
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly .

Спецназ ГКНБ Кыргызстана проводит штурм резиденции экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Он и его вооруженные сторонники сдаваться не намерены. В результате спецоперации уже есть раненые с обеих сторон.

В момент начала штурма Атамбаев находился во дворе своей резиденции и общался со сторонниками. Затем началась стрельба и крики, спецназ начал операцию по задержанию экс-президента страны.

Силовики применяют резиновые пули, по некоторым данным, уже есть пострадавшие как с той, так и с другой стороны. С места события поступает противоречивая информация, штурм продолжается. На стороне экс-президента несколько сотен вооруженных людей, силовики также вызвали подкрепление из окрестных районов.

Первые секунды штурма смотрите в нашем видео с места событий.

По теме

В Кыргызстане задержали бывшего президента Атамбаева



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Загадка Маты Хари: бездарная танцовщица и талантливая шпионка – фотолента
Первые секунды штурма дома экс-президента Кыргызстана Атамбаева попали на видео
Первые секунды штурма дома экс-главы Кыргызстана Атамбаева попали на видео
Лучшие логотипы областей Узбекистана
Лучшие логотипы регионов Узбекистана

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054