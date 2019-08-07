Первые секунды штурма дома экс-главы Кыргызстана Атамбаева попали на видео

Спецназ ГКНБ Кыргызстана проводит штурм резиденции экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Он и его вооруженные сторонники сдаваться не намерены. В результате спецоперации уже есть раненые с обеих сторон.

В момент начала штурма Атамбаев находился во дворе своей резиденции и общался со сторонниками. Затем началась стрельба и крики, спецназ начал операцию по задержанию экс-президента страны.

Силовики применяют резиновые пули, по некоторым данным, уже есть пострадавшие как с той, так и с другой стороны. С места события поступает противоречивая информация, штурм продолжается. На стороне экс-президента несколько сотен вооруженных людей, силовики также вызвали подкрепление из окрестных районов.

Первые секунды штурма смотрите в нашем видео с места событий.