Стрелять так стрелять, лечить так лечить: военные медики на АрМИ-2019

По итогам двух дисциплин лидируют хозяева турнира - команда из Узбекистана. Завершатся соревнования в этом виде программы 16 августа.
Военные медики должны не только уметь оказывать помощь пострадавшим и выносить раненых с места боевых действий, но и обладать всеми навыками солдата - метко стрелять, быстро бегать и преодолевать различные препятствия.
Смотрите на видео, как участники военно-медицинской эстафеты действуют в непростых погодных условиях жаркого и высокогорного полигона "Фориш", выполняя сложнейшие упражнения.