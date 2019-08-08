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Стрелять так стрелять, лечить так лечить: военные медики на АрМИ-2019

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Тема:
Узбекистан на V Армейских международных играх - 2019 (20)
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© Министерство обороны Узбекистана.

Узбекистан впервые принимает на своей территории один из конкурсов Международных армейских игр. На полигоне "Фориш" соревнуются военные медики.

По итогам двух дисциплин лидируют хозяева турнира - команда из Узбекистана. Завершатся соревнования в этом виде программы 16 августа.

Военные медики должны не только уметь оказывать помощь пострадавшим и выносить раненых с места боевых действий, но и обладать всеми навыками солдата - метко стрелять, быстро бегать и преодолевать различные препятствия.

Смотрите на видео, как участники военно-медицинской эстафеты действуют в непростых погодных условиях жаркого и высокогорного полигона "Фориш", выполняя сложнейшие упражнения.

Тема:
Узбекистан на V Армейских международных играх - 2019 (20)
Теги:
военные



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Стрелять так стрелять, лечить так лечить: военные медики на АрМИ-2019
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