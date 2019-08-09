Российские каникулы Тарантино в Москве - видео

8 августа в широкий российский прокат выходит фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Режиссер специально прилетел в Москву, чтобы представить свою новую картину. Как проходят российские каникулы Тарантино, смотрите в нашем ролике.
Легендарный американский режиссер привез в Москву свой новый фильм. Подробности российских каникул Квентина Тарантино смотрите в нашем ролике.
8 августа в широкий российский прокат выходит фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Режиссер специально прилетел в Москву, чтобы представить свою новую картину. Как проходят российские каникулы Тарантино, смотрите в нашем ролике.
Узбекистан впервые принимает на своей территории один из конкурсов Международных армейских игр. На полигоне "Фориш" соревнуются военные медики.
Седьмого августа состоялся телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Корреспондент Sputnik снял видео, как сторонники Алмазбека Атамбаева поступили с пленными спецназовцами.
Спецназ ГКНБ Кыргызстана проводит штурм резиденции экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Он и его вооруженные сторонники сдаваться не намерены. В результате спецоперации уже есть раненые с обеих сторон.
В конференц-зале "Юксалиш" прошла пресс-конференция, посвященная I Международному гастрономическому фестивалю Gastro Bazaar.
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Соперничество двух популярнейших операционных систем идет уже долгие годы. Кто побеждает в данном противостоянии в Узбекистане и других странах мира - читайте в нашем материале.