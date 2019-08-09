17:56 09 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB133.85
  • EUR9668.50
  • USD8704.87
Поиск
Видео

Российские каникулы Тарантино в Москве - видео

Получить короткую ссылку
39 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik .

Легендарный американский режиссер привез в Москву свой новый фильм. Подробности российских каникул Квентина Тарантино смотрите в нашем ролике.

8 августа в широкий российский прокат выходит фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Режиссер специально прилетел в Москву, чтобы представить свою новую картину. Как проходят российские каникулы Тарантино, смотрите в нашем ролике.

Теги:
видеоролик, Видео, Культура, фильмы, фильм, киноиндустрия, кинопремия, Кино, кинорежиссер, режиссер



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Ситуация около резиденции экс-президента Кыргызстана - фото
Российские каникулы Тарантино в Москве - видео
Закон Об оружии в Узбекистане
Оружие в Узбекистане: как купить, носить и применять

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054