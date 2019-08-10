Женщина спасала спецназ от разъяренной толпы в Кыргызстане — видео

В этом материале рассказана история трех жителей села Кой-Таш, которые спасали жизни раненых спецназовцев и односельчан. В эпицентре событий находились их ближайшие родственники, но они, медики, не могли бросить работу.

Бригада скорой помощи из села Кой-Таш спасала пострадавших после неудачной попытки задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Фельдшер, водитель и медсестра живут и работают в селе, где произошли беспорядки 7 августа. Практически всех раненых они знают по именам.

У каждого члена бригады "скорой" в эпицентре событий находились близкие. Медсестра Бурул Тенизбаева во время работы не могла сдержать слез — ее сына ранили. Но никто не знал, что с ним стало дальше.

"Сын был у дома Атамбаева, когда начались беспорядки. Я знаю, что его ранили. А вот что с ним происходило дальше… Спрашивала у коллег, но все говорят разное — что он в больнице, что ранили в область лица. Я не могу бросить работу и отправиться на поиски моего мальчика. Раненым нужна помощь медиков. Много людей пострадало", — сказала медсестра.

Работу врачей осложняло большое количество "блокпостов". Милиция и местные жители возвели "баррикады", преодолеть которые было сложно. На дороге бросили большие бетонные блоки, в некоторых местах даже повалили деревья. Перед каждым кордоном стоявшие там люди осматривали машины.

Чтобы быстрее объехать заграждения, медсестра из окна машины махала платком, а водитель по громкой связи сообщал, что едут свои: "Скорая Кой-Таша! Освободите дорогу".

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