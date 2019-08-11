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Чтим, гордимся, скорбим: в Ташкенте вспоминают "Пахтакор-79"

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Сорок лет назад почти весь основной состав ташкентского футбольного клуба "Пахтакор" — 17 игроков и тренеры — погибли в результате авиакатастрофы. Сегодня те, кто помнит их и любит, собрались у мемориала на Боткинском кладбище.

Родные погибших и простые горожане возложили цветы к монументу и вспомнили о временах, когда ташкентские футболисты гремели на весь Советский Союз. Многие пришли с детьми.

"Хочу поблагодарить вас за ту память, которую вы несете в своем сердце по отношению к погибшей команде. Меняются лица, проходят десятилетия, и очень радостно, что взрослые передают молодому поколению свои мысли, знания о "Пахтакоре", — сказала вдова тренера "Пахтакора-79" Идгая Тазетдинова Алла Тазетдинова.

Мемориал "Пахтакор-79" на Боткинском кладбище открылся 11 августа 2013 года.

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Теги:
Узбекистан, Футбол, Ташкент, мемориал, память, Пахтакор-79



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