Чтим, гордимся, скорбим: в Ташкенте вспоминают "Пахтакор-79"

Сорок лет назад почти весь основной состав ташкентского футбольного клуба "Пахтакор" — 17 игроков и тренеры — погибли в результате авиакатастрофы. Сегодня те, кто помнит их и любит, собрались у мемориала на Боткинском кладбище.

Родные погибших и простые горожане возложили цветы к монументу и вспомнили о временах, когда ташкентские футболисты гремели на весь Советский Союз. Многие пришли с детьми.

"Хочу поблагодарить вас за ту память, которую вы несете в своем сердце по отношению к погибшей команде. Меняются лица, проходят десятилетия, и очень радостно, что взрослые передают молодому поколению свои мысли, знания о "Пахтакоре", — сказала вдова тренера "Пахтакора-79" Идгая Тазетдинова Алла Тазетдинова.

Мемориал "Пахтакор-79" на Боткинском кладбище открылся 11 августа 2013 года.