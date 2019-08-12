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The match must go on: ветераны футбола сыграли в память о "Пахтакоре-79"

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2020
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров

На ташкентском стадионе "Пахтакор" вечером 11 августа состоялся матч памяти, посвященный погибшим 40 лет назад членам одноименной узбекистанской команды.

На поле вышли сборная ветеранов СССР и команда игроков "Пахтакора" разных лет.

Перед началом матча в небо над столичным стадионом взмыли белые воздушные шары с портретами игроков и членов погибшей команды "Пахтакор-79". Победительница вокального конкурса "Голос. Дети" Сабина Мустаева исполнила песню в память о спортсменах под названием "Оле-Оле!", а в перерывах и перед началом встречи на экранах стадиона транслировали тизер нового фильма, посвященного "Пахтакору-79".

Ветераны футбольного клуба Пахтакор во время матча памяти в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Ветераны футбольного клуба "Пахтакор" во время матча памяти в Ташкенте
В память об игроках и членах команды их именами были названы сектора арены, пока, правда, неизвестно, останутся ли эти обозначения постоянно или были нанесены исключительно для товарищеской игры.

Билеты на матч раздавали бесплатно перед самой игрой. Стадион хоть и не был заполнен до отказа, но трибуны не пустовали - особенно много было молодежи и детей.

Сборная СССР во время матча памяти футбольной команды Пахтакор-79
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Сборная СССР во время матча памяти футбольной команды "Пахтакор-79"
Матч, несмотря на свой статус, получился драматичным - сначала пахтакоровцы вырвались вперед, но затем сборная СССР сумела отыграться. В итоге, богатая на голы боевая ничью - 4:4. Но в такой встрече главное не результат, а само событие, сплотившее людей из десятка стран, которые вновь почувствовали себя одной большой футбольной семьей и. выйдя на поле. доказали, что вопреки всем испытаниям и тяготам судьбы игра должна продолжаться.

Главным арбитром встречи был Бобур Хайдаров, а комментировал матч Григорий Твалтвадзе.

Футболист Мирджалол Касымов во время матча памяти Пахтакор-79
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Футболист Мирджалол Касымов во время матча памяти "Пахтакор-79"
Трогательные кадры с матча памяти в Ташкенте смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан

Теги:
Пахтакор-79, Футбол, Ташкент



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