Когда грузины плачут: футбольная трагедия в Тбилиси - видео

Тбилисский футбольный клуб "Сабуртало" проиграл дома 0:2 "Арарату-Армении" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА и завершил выступление в турнире.

Поддержать грузинских игроков пришли дети с родителями и даже 70-летняя болельщица, которая не смогла остаться дома в этот день. Поклонники "Арарата", в свою очередь, приехали из Армении, чтобы игроки чувствовали поддержку земляков.

Гости открыли счет достаточно быстро. Уже на 10 минуте на прострел Нарсинха откликнулся Антон Кобялко, переправивший мяч в сетку ворот Мигинеишвили. Болельщики обеих команд волновались, но напряжение фанатов "Сабуртало" чувствовалось сильнее. Некоторые из них даже не могли сдержать эмоций, вскакивали с трибун и кричали.

Проиграв 0:2, "Сабуртало" потерпел третье подряд домашнее поражение в дебютной для себя еврокубковой кампании. Выступая еще в Лиге чемпионов УЕФА, тбилисский клуб сначала проиграл молдавскому "Шерифу" 1:3, а затем загребскому "Динамо" 0:2.

Смотрите в видео Sputnik Грузия, как реагировали на игру болельщики и как они оценили матч.