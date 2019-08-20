Из Узбекистана с любовью: что показали в Рязани Ташкент, Бухара и Самарканд

В Международном фестивале древних городов в Рязани приняли участие представители 35 стран. Чем удивили местную публику гости из Узбекистана, смотрите в нашем видео.

Ташкент, Самарканд и Бухара представили Узбекистан на Международном форуме древних городов в Рязани. Всего в мероприятии приняли участие 55 делегаций из 35 стран. Бухарский областной музыкально-драматический театр порадовал зрителей спектаклем "Свадьба по-бухарски".

Глава цель форума – обмен опытом в сохранении и преумножении древней и современной культуры, архитектуры и уникальных особенностей исторических территорий. Все города, представители которых прибыли в Рязань, старше 500 лет.

Самые яркие моменты фестиваля и впечатления гостей от рязанского форума в видеосюжете Sputnik Узбекистан.