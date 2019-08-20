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Из Узбекистана с любовью: что показали в Рязани Ташкент, Бухара и Самарканд

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Продюсерская компания "Алмаз"

В Международном фестивале древних городов в Рязани приняли участие представители 35 стран. Чем удивили местную публику гости из Узбекистана, смотрите в нашем видео.

Ташкент, Самарканд и Бухара представили Узбекистан на Международном форуме древних городов в Рязани. Всего в мероприятии приняли участие 55 делегаций из 35 стран. Бухарский областной музыкально-драматический театр порадовал зрителей спектаклем "Свадьба по-бухарски".

Глава цель форума – обмен опытом в сохранении и преумножении древней и современной культуры, архитектуры и уникальных особенностей исторических  территорий. Все города, представители которых прибыли в Рязань, старше 500 лет.

Самые яркие моменты фестиваля и впечатления гостей от рязанского форума в видеосюжете Sputnik Узбекистан.

Теги:
Ташкент, Бухара, Самарканд, Рязань, Узбекистан



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