Самое большое граффити с Юрием Гагариным от итальянского художника - видео

В подмосковном городе Одинцово теперь можно увидеть самое большое граффити Юрия Гагарина. Его автор - итальянский художник Йорит Агоч.
Как выглядит 60-метровый потрет – смотри в нашем видео.
Автор портрета космонавта - итальянский художник Йорит Агоч, который имеет богатый опыт в изобразительном искусстве и часто рисовал многих великих людей.
В подмосковном городе Одинцово теперь можно увидеть самое большое граффити Юрия Гагарина. Его автор - итальянский художник Йорит Агоч.
Как выглядит 60-метровый потрет – смотри в нашем видео.
Мечеть, созданная по проекту узбекского архитектора, будет носить имя главы Чечни Рамзана Кадырова. Это инициатива жителей республики.
В Колорадо сильный ветер поднял в воздух десятки надувных матрасов. У кого-то эти кадры вызовут смех, а кого-то могут повергнуть в ужас. Настоящее "нашествие матрасов".
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Журналист Армен Гаспарян в рамках проекта Sputnik высказался по поводу проведения ракетных испытаний США. Он поддерживает инициативу российской стороны о проведении внеочередного заседания Совбеза ООН.
На 21-м пленарном заседании Олий Мажлиса одобрены законы о гарантиях равных прав для женщин и мужчин и о защите женщин от притеснения и насилия.
Согласно документу, ее возглавит премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.
До 1 января 2020 года Министерству народного образования Узбекистана поручено совместно с другими профильными ведомствами разработать учебный план новых специализированных школ.