15:14 23 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.47
  • EUR10092.14
  • USD9061.00
Поиск
LIVE:
Видео

Самое большое граффити с Юрием Гагариным от итальянского художника - видео

Получить короткую ссылку
34 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly .

Автор портрета космонавта - итальянский художник Йорит Агоч, который имеет богатый опыт в изобразительном искусстве и часто рисовал многих великих людей.

В подмосковном городе Одинцово теперь можно увидеть самое большое граффити Юрия Гагарина. Его автор - итальянский художник Йорит Агоч.

Как выглядит 60-метровый потрет – смотри в нашем видео.

Теги:
искусство, космонавты, Космос, Культура, видеоролик, Видео, Юрий Гагарин



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Танец дынь и арбузов: как в Сырдарье развлекали гостей инвестфорума - фото
LIVE: В Чечне открывается самая большая в Европе мечеть
Открытие в Чечне одной из крупнейших в Европе мечетей
АрМИ-2019 результаты
Узбекистан на АрМИ-2019: итоги, результаты, рекорды

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054