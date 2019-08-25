Бегущие по горам: Skyrunning на Бельдерсае - накал борьбы и чарующие виды

На турбазе "Бельдерсай" во второй раз прошли международные соревнования по горному бегу - скайраннингу. Мужчины и женщины состязались в трех дисциплинах, преодолевая трассы различной протяженности и сложности.

В турнире приняли участие любители и профессионалы горного туризма из шести стран: помимо Узбекистана в Ташкентскую область приехали спортсмены из России, Казахстана, Великобритании, Франции и Лаоса.

На выбор участникам были предложены три трассы — на 6, 12 и 18 километров. По словам одного из организаторов забега, каждая из этих дистанций требует от спортсменов особой подготовки. На коротком маршруте важная скорость, на самом длинном - выносливость и четкая стратегия с грамотным распределением сил по дистанции.

Призовые места в различных дисциплинах распределились следующим образом:

на дистанции 6 километров победу праздновал Алимардон Сабиров, второе место у Самандара Абдукадырова, а замкнул тройку лидеров Дамир Башаев. У девушек на высшую ступень пьедестала поднялась Татьяна Щербакова, "серебро" у Надежды Филимоновой, а "бронза" досталась Наджи Биляль.

В гонке на 12 километров лучший результат показал Расул Шарипов, вторым к финишу пришел Рамиль Гумеров, а третье место занял Акбар Ризаев. У девушек среди девушек победительницей стала Камила Хакимова, на второй ступени пьедестала оказалась спортсменка по имени Фанни, а "бронза" — у Фариды Курбановой.

В самой сложной дисциплине - на маршруте протяженностью 18 километров, успеха добился Файзулло Пулатходжаев, вторым пересек финишную черту Эльмурод Абдураимов, а Семен Шадрин показал третье время.

У девушек триумфатором стала представительница Великобритании Фион Карлин, "серебро" у Ребекки Роди, "бронза" досталась хозяйке турнира по имени Диана.

Победители и призеры получили денежные сертификаты на полтора, миллион и 500 тысяч сумов соответственно.

Организатором турнира выступила Федерация экстремального и горного туризма Узбекистана. Спортсмены не только почувствовали азарт и весь накал борьбы, но и насладились уникальными пейзажами вдоль трасс. Маршрут на Бельдерсае представляет собой трассу замкнутую в кольцо протяженностью 5,6 км. На пути бегунов встречаются все типы горного ландшафта: от скальных участков и водопадов до арчового леса с просторными лугами.

Большая часть пути проходит без сложных подъемов через горные склоны вдоль арчовых и яблоневых лесов. Затем трасса спускается к берегу реки Мраморная. По признанию многих участников, именно спуск дается тяжелее всего, так как на этом участке велик риск получить травму и сойти с дистанции.

Самые яркие моменты соревнований и неповторимые пейзажи, окружавшие спортсменов и гостей турнира, смотрите в видеорепортаже Sputnik Узбекистан.