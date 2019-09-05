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Узбекистан в миниатюре: новый парк "Навруз" в Ташкенте – видео

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Sputnik / Рамиз Бахтияров

В Ташкенте открылся парк "Навруз" с "улицами", названными в честь Каракалпакстана и всех областей республики, и домами в стиле, отражающем характерные черты каждого региона.

Посетители нового парка увидят глинобитные стены, террасы, чайханы и мастерские. Там можно попробовать сытные национальные блюда, выпить чашечку ароматного чая, купить на память сувениры, созданные узбекскими ремесленниками.

В парке планируется отмечать День Независимости и праздник весеннего равноденствия Навруз, проводить народные гулянья и концерты.

Ожидается, что это место будут с удовольствием посещать и местные жители, и гости столицы, в том числе иностранные туристы.

Посмотрите наше видео и совершите виртуальную прогулку по новому столичному парку!

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Теги:
Узбекистан, Ташкент, парк



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