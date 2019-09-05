Узбекистан в миниатюре: новый парк "Навруз" в Ташкенте – видео

Посетители нового парка увидят глинобитные стены, террасы, чайханы и мастерские. Там можно попробовать сытные национальные блюда, выпить чашечку ароматного чая, купить на память сувениры, созданные узбекскими ремесленниками.
В парке планируется отмечать День Независимости и праздник весеннего равноденствия Навруз, проводить народные гулянья и концерты.
Ожидается, что это место будут с удовольствием посещать и местные жители, и гости столицы, в том числе иностранные туристы.
Посмотрите наше видео и совершите виртуальную прогулку по новому столичному парку!