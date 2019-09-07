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ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Обмен пленными между Украиной и РФ - Кирилл Вышинский в Москве

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В пятницу, 6 сентября сообщалось, что обмен удерживаемых лиц между украинской и российской сторонами должен пройти по формуле 35 на 35. Из СИЗО Лефортово отправились два автобуса, вероятно, с украинскими военными, нарушившими морскую государственную границу России, об освобождении которых шли переговоры между Московй и Киевом.

Из Киева вылетел борт с гражданами РФ, которые по договоренности сторон будут переданы Москве в обмен на украинских заключенных.

Кроме того, в российскую столицу летит главный редактор сайта "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого на этой неделе киевский суд освободил из под стражи под обязательство.

По информации уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой, обмен заключенными в формате 35 на 35 человек можно считать состоявшимся. Российские граждане, прибывшие из Киева, уже прошли пограничный контроль.

Что происходит в аэропорту Внуково, смотрите в онлайн-трансляции.




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