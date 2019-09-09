Спасибо, что ждали: коллеги встретили Кирилла Вышинского в Москве

Руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский после 16 месяцев заключения был освобожден под обязательство и прибыл в Москву. Коллеги встретили журналиста аплодисментами и подарили майку с его же цитатой.

Обмен между заключенными Украины и России состоялся в субботу, 7 сентября. В результате 35 человек с каждой стороны вернулись на родину. Спецбортом из Киева прибыл и журналист Кирилл Вышинский.

В понедельник 9 сентября в МИА "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция Вышинского. Перед началом мероприятия журналиста встречали его коллеги, которые больше года добивались освобождения Кирилла.

"Спасибо, что ждали меня", — сказал Вышинский, добавив, что на все остальные вопросы готов ответить на пресс-конференции.

Коллеги подарили ему футболку с одной из самых ярких цитат Кирилла, которую он произнес после своего освобождения: "журналист не должен сидеть в тюрьме".

Вышинский обещал, что будет носить этот символический подарок, как напоминание о том непростом периоде своей жизни.