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"На нуле": Медведев оценил отношения России и Евросоюза – видео

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Премьер-министр РФ отметил, что Москва "может прожить" и без Брюсселя, но сложившаяся ситуация ненормальна.

"Если говорить об отношениях России с Европейским союзом, то они сейчас на нуле. Мы, конечно, можем и без них прожить, в двустороннем порядке развиваем отношения в том числе с нашими друзьями из Словении, с большим количеством других европейских стран, но это ненормально", — сказал Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Словакии Марьяном Шарецем в Москве.

Он отметил: Россия посмотрит, готово ли новое руководство Европейской комиссии предпринять какие-то меры для нормализации.

"Только их не нужно ничем обуславливать, потому что не мы их разрушали и не нам их восстанавливать", — заявил премьер-министр.

Россия будет ждать изменения ситуации, отметил он.

Теги:
Европа, Евросоюз, политика, Дмитрий Медведев



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