Кровавая дата 9/11: война, которую не смогли закончить

В результате терактов погибли 2977 человек, более 6000 пострадали. Трагедия положила начало так называемой американской Войне против терроризма – той самой, которую США не могут выиграть до сих пор.

Эта трагичная дата навсегда останется в памяти всех американцев как самая кровавая в истории США.

В этот день 18 лет назад террористы "Аль-Каиды" (запрещенная в России организация) захватили четыре пассажирских самолета. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий – в здание Пентагона, а четвертый упал в поле в штате Пенсильвания.

В результате погибли 2977 человек, более 6000 пострадали. Трагедия положила начало так называемой американской Войне против терроризма – войне, которую США не могут выиграть до сих пор.