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Кровавая дата 9/11: война, которую не смогли закончить

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RUPTLY/Reuters/AP

В результате терактов погибли 2977 человек, более 6000 пострадали. Трагедия положила начало так называемой американской Войне против терроризма – той самой, которую США не могут выиграть до сих пор.

Эта трагичная дата навсегда останется в памяти всех американцев как самая кровавая в истории США.

Пассажир на станции Нью-йоркского метрополитена.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
В Нью-Йорке открыли разрушенную при теракте 11 сентября станцию метро

В этот день 18 лет назад террористы "Аль-Каиды" (запрещенная в России организация) захватили четыре пассажирских самолета. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий – в здание Пентагона, а четвертый упал в поле в штате Пенсильвания.

В результате погибли 2977 человек, более 6000 пострадали. Трагедия положила начало так называемой американской Войне против терроризма – войне, которую США не могут выиграть до сих пор.




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