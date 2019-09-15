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Медицинский форум в Намангане: уникальная операция и новый факультет

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В Намангане завершился первый международный медико-фармацевтический форум. в Рамках мероприятия прошли тематические семинары, были подписаны контракты, а также успешно проведена уникальная операция по пересадке почки.

Форум стал во многом уникальным событием, которые позволит поднять здравоохранение не только Наманганской области, но и республики в целом на совершенно новый уровень.

В рамках мероприятия было подписано 22 соглашения на сумму в 92,7 миллиона долларов. 

Кроме того, в регионе впервые была проведена уникальная и высокотехнологичная операция по трансплантации почки. Так, 37-летней Барно Мусаевой была пересажена почка ее отца. Вся операция заняла не более получаса. И донор и пациентка чувствуют себя хорошо. Развитие этого направления в медицине республики позволит спасти тысячи жизней.

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Также в рамках форума состоялось торжественное открытие медицинского факультета при Наманганском государственном университете при участии специалистов Уральского государственного медицинского университета.

По словам ректора УГМУ Ольги Ковтун, два региона-побратимы - Свердловская и Наманганская области, будут развивать сотрудничество в сфере подготовки высококвалифицированных медицинских кадров.

Главные события минувшего форума в видеоотчете корреспондента Sputnik Узбекистан.

Теги:
Образование, Медицина, Наманганская область



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