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Не отставать от президентов: спикер Госдумы РФ о контактах с Олий Мажлисом

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В рамках визита в Узбекистан председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин посетил законодательную палату Олий Мажлиса а также Сенат республики. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве и обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия.

По словам Володина, Узбекистан и Россия вышли на новый этап отношений, а их динамику задают лидеры стран — Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев.

"Нам крайне важно не отставать от наших президентов, мы должны законодательно обеспечить реализацию соглашений и договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Узбекистан для России — стратегический партнер в Центральной Азии, поэтому для более плодотворного взаимодействия мы сегодня подписали соответствующее соглашение с нашими коллегами", — отметил Володин.

В беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан спикер Государственной думы подчеркнул, что перед парламентами двух стран стоит много общих задач. например, гармонизация законодательства и разработка модельных проектов, которые имели бы универсальный подход и обеспечили бы высокий уровень торгово-экономических связей.

Теги:
сотрудничество, Парламент, Вячеслав Володин, Государственная дума РФ, Россия, Узбекистан



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