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На высоте: первый международный перелет российского лайнера МС-21-300

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Ruptly / Корпорация "Иркут"

В Стамбуле, где проходит фестиваль авиации, космоса и технологий Teknofest 2019, приземлился новейший российский среднемагистральный лайнер МС-21-300. Это его первый международный перелет.

Новейший российский среднемагистральный лайнер МС-21-300 совершил первый международный перелет. Он приземлился в Стамбуле, где проходит фестиваль авиации, космоса и технологий Teknofest 2019. Борт преодолел 2,4 тысячи километров за 3,5 часа. Самолет пилотировали летчики-испытатели Василий Севастьянов и Олег Мутовин.

МС-21-300 вмещает от 150 до 211 пассажиров. Широкой публике его впервые представили на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019. Серийное производство самолета нового поколения запланировано на 2021 год.

Теги:
Самолет, Стамбул



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