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Как задерживали молодого сторонника ИГ* в Дагестане – кадры спецоперации

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В среду Национальный антитеррористический комитет сообщил о задержании сторонника "Исламского государства"* в Дагестане.

Боевика 2000 года рождения взяли в лесополосе Тарумовского района республики. По предварительной информации, он намеревался забрать из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности.

Антитеррористические учения спецназа УФСБ и УМВД России
© Sputnik / Игорь Зарембо
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На кадрах, сделанных с беспилотника, видно, как молодой человек едет на велосипеде, затем его обгоняет и подрезает микроавтобус. Выскочившие из него сотрудники Федеральной службы безопасности задерживают подозреваемого.

На вопрос сотрудников спецслужб о том, знает ли он, что находилось в перевозимом им пакете, молодой человек ответил, что там взрывчатка. По его словам, весь инструктаж ему прислали из Сирии.

По данным НАК, молодой боевик собирался совершить теракт против сотрудников силовых ведомств Дагестана.

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в России террористическая организация.

Теги:
Россия, Дагестан, ИГ, ИГИЛ, Видео



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