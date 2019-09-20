Запуск ракеты "Искандер-М" на полигоне в Казахстане – впечатляющее видео

Согласно легенде учений, комплексы нанесли удар по лагерю условных террористов. "Искандер-М" успешно справился с испытаниями.

Кадры попадания ракеты в цель опубликовало Минобороны России.

Стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019" проходит с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах и двух полигонах ВВС и войск ПВО в России, а также в акватории Каспийского моря. Отдельные эпизоды ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями проходят на полигонах государств-партнеров.

Всего в учениях задействовано около 128 тысяч военнослужащих из восьми стран (России, Китая, Пакистана, Кыргызстана, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана), более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей.