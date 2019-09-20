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Террористы уничтожены: узбекско-таджикские военные учения "Центр-2019"

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Масштабные маневры с участием военнослужащих Таджикистана и Узбекистана прошли на полигоне "Гурумсарой" на территории Наманганской области. Военные отразили атаку условных террористов, а спасатели отработали действия по ликвидации последствий боевых действий.

Подразделения продемонстрировали оперативность и слаженность работы в условиях захваченного боевиками населенного пункта. Спецподразделения двух стран произвели штурм, уничтожили "террористов" и освободили "заложников".

Сценарий учений, а также методика отработки боевых задач были подготовлены с учетом мирового опыта и современных вызовов и угроз.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Sputnik / Максим Блинов
Шойгу вручил награды узбекским военным на учениях "Центр-2019"
По итогам маневров представители вооруженных сил Узбекистана и Таджикистана были награждены почетными орденами.

Захватывающие кадры учебной спецоперации смотрите в видеосюжете корреспондента Sputnik Узбекистан.

Масштабные учения "Центр-2019" проходят с 16 по 21 сентября на территории России. Узбекистана и Таджикистана. 

Теги:
военные учения, Наманганская область, Таджикистан, Узбекистан



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