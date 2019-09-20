Террористы уничтожены: узбекско-таджикские военные учения "Центр-2019"

Подразделения продемонстрировали оперативность и слаженность работы в условиях захваченного боевиками населенного пункта. Спецподразделения двух стран произвели штурм, уничтожили "террористов" и освободили "заложников".
Сценарий учений, а также методика отработки боевых задач были подготовлены с учетом мирового опыта и современных вызовов и угроз.
Захватывающие кадры учебной спецоперации смотрите в видеосюжете корреспондента Sputnik Узбекистан.
Масштабные учения "Центр-2019" проходят с 16 по 21 сентября на территории России. Узбекистана и Таджикистана.