Спасение тюленей из смертельной ловушки – видео

В Казахстане в акватории Каспийского моря были найдены несколько тюленей, которые запутались в рыболовных сетях и не могли выбраться самостоятельно.

От неминуемой гибели малышей спасли люди. Тюленей осторожно освободили из опасных ловушек, в которые эти млекопитающие, к сожалению, попадают часто.

Каспийский тюлень — редкое животное. За последние сто лет популяция каспийского тюленя значительно уменьшилась и сейчас находится на грани вымирания.

А теперь скажите "сыр!": тюлень-кривляка позирует на камеру >>>

Ранее в Иркутской области сотрудники МЧС нашли раненую байкальскую нерпу. Чтобы помочь ей, они вызвали ветеринаров. Ветврачи обработали раны и выпустили животное в озеро. Кстати, байкальская нерпа — единственный в мире вид тюленя, который живет в пресной воде.