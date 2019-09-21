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Спасение тюленей из смертельной ловушки – видео

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© Ruptly

В Казахстане в акватории Каспийского моря были найдены несколько тюленей, которые запутались в рыболовных сетях и не могли выбраться самостоятельно.

От неминуемой гибели малышей спасли люди. Тюленей осторожно освободили из опасных ловушек, в которые эти млекопитающие, к сожалению, попадают часто.

Каспийский тюлень — редкое животное. За последние сто лет популяция каспийского тюленя значительно уменьшилась и сейчас находится на грани вымирания. 

А теперь скажите "сыр!": тюлень-кривляка позирует на камеру >>>

Ранее в Иркутской области сотрудники МЧС нашли раненую байкальскую нерпу. Чтобы помочь ей, они вызвали ветеринаров. Ветврачи обработали раны и выпустили животное в озеро. Кстати, байкальская нерпа — единственный в мире вид тюленя, который живет в пресной воде.

Теги:
Казахстан, спасение, тюлень, животное



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