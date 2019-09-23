Точка невозврата: европарламент разрешил сносить памятники советским солдатам

Журналист Армен Гаспарян рассуждает о том, почему и как могли члены европарламента подписать резолюцию о возможности сноса памятников советским воинам-освободителям.

Резолюция подписана, это уже свершившийся и ожидаемый факт, сокрушается Гаспарян. Сделать ничего нельзя. Единственный способ сохранить память о подвигах солдат, уверен политолог, это вывести все памятники на территорию России. Чтобы "варвары" не смогли надругаться над памятью поколений.

"То, что произошло - это фиксация точки невозврата, - считает журналист, - когда больше системы, существовавшей с Нюрнбергского военного трибунала не существует."

Однако, продолжение обязательно последует - не сомневается Гаспарян.