23:23 24 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.27
  • EUR10383.02
  • USD9424.54
Поиск
LIVE:
Видео

Первый пошел: по Крымскому мосту пустили поезд – видео

Получить короткую ссылку
Тема:
Строительство Крымского моста (11)
56520
Новости
Все новости
Все новости
Sputnik

Во вторник журналистам посчастливилось впервые проехать по железнодорожной части Крымского моста. Основное движение планируется запустить уже в декабре.

Строительные работы идут по графику, сейчас специалисты прокладывают железнодорожные коммуникации.

Как пишет РИА Новости, одновременно с запуском поездов будет выпущено белое сухое вино "Крымский мост". В создании букета участвовали виноделы Крыма и Тамани, в том числе выращивающие лозу в непосредственной близости от Крымского моста. Напиток пролежал в бутылках три года.

Сделано с любовью: в России снимают фильм про Крымский мост >>>

Крымский мост — самый протяженный в Европе. Его длина составляет 19 километров. В мае прошлого года мост открыли для автомобилей. За первый год работы через Керченский пролив по нему проехало пять миллионов машин.

Тема:
Строительство Крымского моста (11)
Теги:
журналисты, Россия, Крымский мост, Крым, Крым



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
1000 автобусов АО Тошшахартрансхихмат совершают более 16000 рейсов в сутки. Посредством несложных вычислений получаем цифру - 16. Именно столько раз в смену каждая машина проезжает по своему маршруту.
"Тошшахартрансхизмат": взгляд изнутри
Российские журналисты впервые проехали на поезде по Крымскому мосту
Первый пошел: по Крымскому мосту пустили поезд – видео
Правила поведения свадеб в Узбекистане и в Таджикистане
Свадьба в Узбекистане: что разрешено и запрещено

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054