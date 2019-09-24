Первый пошел: по Крымскому мосту пустили поезд – видео

Во вторник журналистам посчастливилось впервые проехать по железнодорожной части Крымского моста. Основное движение планируется запустить уже в декабре.

Строительные работы идут по графику, сейчас специалисты прокладывают железнодорожные коммуникации.

Как пишет РИА Новости, одновременно с запуском поездов будет выпущено белое сухое вино "Крымский мост". В создании букета участвовали виноделы Крыма и Тамани, в том числе выращивающие лозу в непосредственной близости от Крымского моста. Напиток пролежал в бутылках три года.

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Крымский мост — самый протяженный в Европе. Его длина составляет 19 километров. В мае прошлого года мост открыли для автомобилей. За первый год работы через Керченский пролив по нему проехало пять миллионов машин.