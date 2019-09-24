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Заседание 74-й Генассамблеи ООН — прямая трансляция

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В Нью-Йорке проходит 74-я Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций. В этом году от Узбекистана с докладами выступят министр иностранных дел Абдулазиз Камилов и глава Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева.

Прямую трансляцию заседания ГА ООН смотрите на сайте Sputnik Узбекистан.

Теги:
ООН, Узбекистан



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