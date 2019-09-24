Заседание 74-й Генассамблеи ООН — прямая трансляция

Прямую трансляцию заседания ГА ООН смотрите на сайте Sputnik Узбекистан.
В Нью-Йорке проходит 74-я Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций. В этом году от Узбекистана с докладами выступят министр иностранных дел Абдулазиз Камилов и глава Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева.
Прямую трансляцию заседания ГА ООН смотрите на сайте Sputnik Узбекистан.
Во вторник журналистам посчастливилось впервые проехать по железнодорожной части Крымского моста. Основное движение планируется запустить уже в декабре.
В день открытия высокой недели выступит президент США Дональд Трамп, против которого перед зданием Генассамблеи уже собрались митингующие.
Sputnik сравнил методы зарубежных "защитников прав человека" и российских "диктаторов" при разгоне массовых демонстраций.
Журналист Армен Гаспарян рассуждает о том, почему и как могли члены Европарламента подписать резолюцию о возможности сноса памятников советским воинам-освободителям.
Политическая партия может выдвигать кандидатов в депутаты при условии, что она собрала не менее 40 000 подписей избирателей, поддерживающих ее участие в выборах.
Специалисты метеослужбы объяснили пользователям почему в международном рейтинге загрязнения воздуха Узбекистан оказался в числе лидеров.
Представители израильской ассоциации текстильной и модной индустрии посетят Узбекистан в конце октября этого года чтобы принять участие в Международной выставке национальной продукции "Made in Uzbekistan" (23-25 октября).