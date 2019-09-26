Лавров: север Афганистана рискует превратиться в плацдарм для террористов

На заседании Совбеза ООН министр иностранных дел России заявил, что угрозы, исходящие из Афганистана, в том числе угрозы для Центральноазиатского региона, находятся в фокусе внимания ОДКБ и ШОС.

"Практикуемые некоторыми государствами двойные стандарты осложняют поиск ответов на угрозы современности, в том числе террористическую. Пренебрежение принципами последовательной коллективной борьбы с международным терроризмом чревато плачевными последствиями. Недопустимо, хочу это особенно подчеркнуть, использовать террористические организации в корыстных политических целях. Этому не может быть никакого оправдания", — заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН.

Он отметил, что в фокусе внимания и ОДКБ, и ШОС — угрозы, исходящие из Афганистана, в том числе угрозы для Центральноазиатского региона.

"Север Афганистана рискует превратиться в новый плацдарм для международных террористических организаций во главе с ИГИЛ*. Это требует соответствующего внешнего содействия Афганистану в преодолении этих угроз и вызовов", — сказал министр.

По его словам, опыт последних лет показал, что ни один план по развитию экономического взаимодействия с Афганистаном не может быть выполнен без адекватного реагирования на угрозы из этого государства.

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в России террористическая организация.