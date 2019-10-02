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Шавкат Мирзиёев как экономист понимает все выгоды и риски ЕАЭС - Матвиенко

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Тема:
Официальный визит Валентины Матвиенко в Узбекистан (14)
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко рассказала об итогах переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В частности, обсуждался вопрос и условия возможного присоединения республики к Евразийскому экономическому союзу.

По словам спикера Верхней палаты российского парламента, у Ташкента есть заинтересованность в этом интеграционном процессе, но такой важный шаг требует очень тщательного анализа.

"Мы с президентом неоднократно коснулись этой сложной темы. Шавкат Мирзиёев как хороший экономист четко понимает, что без интеграции в нынешних торгово-экономических условиях существовать невозможно, но для принятия окончательного решения требуется провести анализ возможных рисков и негативных последствий для различных отраслей, для рынка труда. Сейчас работает двусторонняя группа, возглавляемая с российской стороны вице-премьером Антоном Силуановым, которая прорабатывает наиболее оптимальные условия для присоединения к ЕАЭС Узбекистана. Думаю, до конца года аналитическая работа будет завершена", — отметила Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Узбекистан. При этом она добавила, что в любом случае решение за Ташкентом.

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Кроме того, вопрос о расширении числа участников Евразийского экономического союза решается всеми его государствами-членами с учетом возможных сложностей, связанных с конкуренцией в отдельных отраслях. 

"ЕАЭС — это не та история, когда можно просто подписать и вступить в интеграционный союз. Необходимо все взвесить и просчитать — это здравый подход и мы его понимаем и полностью поддерживаем", — заключила председатель СФ РФ.

Официальный визит Валентины Матвиенко в Узбекистан продлится до 3 октября.

Тема:
Официальный визит Валентины Матвиенко в Узбекистан (14)
Теги:
ЕАЭС, Шавкат Мирзиёев, Совет Федерации, Валентина Матвиенко, Узбекистан



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