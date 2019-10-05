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Зеленский напугал Лукашенко на встрече в Житомире - видео

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© Sputnik .

Президент Беларуси оговорился во время первой встречи в Житомире со своим украинским коллегой Зеленским.

Получилось практически по Фрейду. Александр Лукашенко назвал регионы Украины российскими. Владимир Зеленский его поправил и тем самым "напугал ". Реакцию Лукашенко – смотри в нашем видео.

Теги:
Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, смешное видео, видеоролик, Видео



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