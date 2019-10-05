Зеленский напугал Лукашенко на встрече в Житомире - видео

Получилось практически по Фрейду. Александр Лукашенко назвал регионы Украины российскими. Владимир Зеленский его поправил и тем самым "напугал ". Реакцию Лукашенко – смотри в нашем видео.
Президент Беларуси оговорился во время первой встречи в Житомире со своим украинским коллегой Зеленским.
Получилось практически по Фрейду. Александр Лукашенко назвал регионы Украины российскими. Владимир Зеленский его поправил и тем самым "напугал ". Реакцию Лукашенко – смотри в нашем видео.
Между двумя странами существует немало точек соприкосновения по тем направлениям, где можно получить конкретные результаты на взаимовыгодной основе, считает эксперт.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" ответил шуткой на слова президента Казахстана о ядерном оружии.
Посмотрите пятничную подборку самых смешных провалов собак: от падений до курьезных ситуаций - в нашем видео!
Глава верхней палаты российского парламента с 1 по 3 октября находилась с официальным визитом в Узбекистане. В ходе поездки спикер СФ провела встречи с коллегами из Сената и Заксобрания Олий Мажлиса, встретилась с президентом Шавкатом Мирзиёевым и посетила Бухару.
На выставке, которая проходила в Бухарском музее изобразительных искусств с 23 по 29 сентября, были представлены работы семнадцати молодых художников, попытавшихся высказаться на глобальные и актуальные проблемы общества посредством современного искусства.
Напомним, что во многих СМИ распространилось скандальное видео. Мужчина в Ташкенте держал свою жену в плену на цепи.
Сотрудники Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета совместно с правоохранителями из СГБ предотвратили незаконный оборот наличной иностранной валюты.