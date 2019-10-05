Зеленский напугал Лукашенко на встрече в Житомире - видео

Глава верхней палаты российского парламента с 1 по 3 октября находилась с официальным визитом в Узбекистане. В ходе поездки спикер СФ провела встречи с коллегами из Сената и Заксобрания Олий Мажлиса, встретилась с президентом Шавкатом Мирзиёевым и посетила Бухару.